Україна цьогоріч знову - без «Оскара»

Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист премії "Оскар" у дев'яти номінаціях. Українські фільми до нього не увійшли.

Як передає Укрінформ, список опублікований на сайті премії.

Шорт-лист у номінації "Кращий документальний фільм" виглядає так: "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy), "Молоді політики" (Boys State), "Колектив" (Collective), "Кріп Кемп" (Crip Camp), "Дік Джонсон є мертвим" (Dick Johnson Is Dead), "Гунда" (Gunda), "МЛК / ФБР" (MLK ​​/ FBI), "Агент кротів" (The Mole Agent), "Мій учитель - восьминіг "(My Octopus Teacher)," Ноктюрн "(Notturno)," Художник і злодій "(The Painter and the Thief)," 76 днів "(76 Days)," Час "(Time)," Мисливці за трюфелями "(The Truffle Hunters), "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya).

Шорт-лист у номінації "Кращий міжнародний художній фільм" включає стрічки: "Куди йдеш, Аїда" (Quo Vadis, Aida), Боснія і Герцеговина; "Агент кротів" (The Mole Agent), Чилі; "Шарлатан" (Charlatan), Чехія; "Ще по одній" (Another Round), Данія; "Двоє з нас" (Two of Us), Франція; "Прокляття Ла Йорона " (La Llorona), Гватемала; "Кращий час" (Better Days), Гонконг; "Діти сонця" (Sun Children), Іран; "Ніч королів" (Night of the Kings), Кот-д'Івуар; "Я більше не тут" (I'm No Longer Here), Мексика; "Надія" (Hope), Норвегія; "Колектив" (Collective), Румунія; "Дорогі товариші!" (Dear Comrades!), Росія; "Сонце" (A Sun), Тайвань; "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin), Туніс.

Номінантів на премію за кращий грим та зачіски відберуть з такого списку: "Хижі птахи і фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), "Емма" (Emma), "Глорія" (The Glorias ), "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy), "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey), "Дрібниці" (The Little Things), "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom), "Манк" (Mank), "Одна ніч в Майамі ..." (One Night in Miami ...), "Піноккіо" (Pinocchio).

У категорії "Краща музика до фільму" шорт-лист включає картини: "Амоніт" (Ammonite), "Заметіль душ" (Blizzard of Souls), "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods), "Людина-невидимка" (The Invisible Man ), "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey), "Дрібниці" (The Little Things), "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se), "Манк" (Mank), "Північне небо" (The Midnight Sky), "Мінар" (Minari), "Мулан" (Mulan), "Новини з усього світу" (News of the World), "Душа" (Soul), "Тенет" (Tenet) , "Суд над Чиказької сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Номінацію "Кращі візуальні ефекти" можуть сформувати картини "Хижі птахи і фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), "Бладшот" (Bloodshot), "Манк" (Mank), "Любов і монстри "(Love and Monsters)," Північне небо "(The Midnight Sky)," Айван, єдиний і неповторний "(The One and Only Ivan)," Мулан "(Mulan)," Ласкаво просимо до Чечні "(Welcome to Chechnya) , "Душа" (Soul).

Крім того, кіноакадемія оприлюднила шорт-лист претендентів у номінаціях "Кращий анімаційний короткометражний фільм", "Кращий короткометражний документальний фільм", "Краща пісня" і "Кращий художній короткометражний фільм".

Як повідомлялося, Американська кіноакадемія включила до списку повнометражних фільмів, допущених до розгляду на 93-ю премію "Оскар", два фільми, створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Зокрема, в категорії "Фільм іноземною мовою" в лонг-лист потрапила кінокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а в категорії "Документальний повнометражний фільм" - стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

93-а церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 25 квітня 2021 р. у Лос-Анджелесі.