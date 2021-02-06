Помер найстаріший актор, який коли-небудь отримував «Оскар»

Помер найстаріший актор, який коли-небудь отримував «Оскар»

Укрінформ
На 92-му році життя помер канадський актор Крістофер Пламмер - лауреат премій «Золотий глобус», «Оскар» та «Еммі».

Про це повідомила сім’я актора, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Причину смерті не називають.

«Кріс був непересічною людиною, яка глибоко любила та поважала свою професію, мала старомодні манери та самозневажливий гумор", - сказав менеджер та давній друг актора Лу Пітт.

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Пламмер був відомий, зокрема, за ролями у фільмах «Звуки Музики», «Дванадцять мавп», «Ігри розуму» та «Дівчина з тату дракона».

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