Лондонські кінокритики назвали найкращий фільм року, що може взяти «Оскара»

На 41-й церемонії вручення премії Лондонського гуртка кінокритиків (London Critics’ Circle Film Awards) найкращим фільмом року стала «Земля кочівників» режисера і сценаристки Хлої Чжао.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті премії.

Чжао також отримала нагороду за найкращий сценарій, а виконавиця головної ролі Френсіс Мак-Дорманд перемогла в номінації «Актриса року».

Фільм «Земля кочівників» знятий у жанрі роуд-муві та розповідає про жінку, яка залишилася без житла і їздить по США в пошуках роботи. Фільм включає замальовки про долі американців, які змушені жити у трейлерах і вести кочовий спосіб життя.

Прем'єра «Землі кочівників» відбулася 11 вересня 2020 року на Венеціанському кінофестивалі, де фільм отримав головну нагороду – «Золотого лева».

Відтоді стрічка завоювала 41 нагороду і вважається одним з головних претендентів на здобуття «Оскара».

Після оголошення номінацій на «Золотий глобус» і премію Гільдії кіноакторів США Variety ставить його на друге місце в категорії найкращих фільмів після «Суду над Чиказькою сімкою».

Премія Лондонського гуртка кінокритиків заснована в 1980 році під назвою ALFS Award, перше нагородження відбулося в 1981 році. Переможці визначаються шляхом опитування більш як 120 членів Лондонського гуртка критиків, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана з кіномистецтвом.