Зеленська сподівається, що після карантину музеї в ОАЕ «заговорять» українською

Українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це повідомила перша леді Олена Зеленська

"Зараз українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ. Водночас епідемічна ситуація у світі вносить свої корективи, але я впевнена, що після зняття карантинних обмежень наші громадяни зможуть прослухати екскурсії Великою мечеттю, Лувром та Каср Аль-Хосном українською мовою", – зазначила Зеленська.

Серед найближчих масштабних подій в ОАЕ, в яких Україна планує взяти участь, – Всесвітня виставка «Експо-2020», у межах якої відбудеться низка мистецьких та культурних заходів. У вітчизняному павільйоні планується показати унікальність і самобутність українського народу та культури через призму сучасних технологій та інноваційних підходів до життя, взаємодії з навколишнім світом.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський разом із дружиною перебувають з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото: president.gov.ua