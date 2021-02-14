Зеленська сподівається, що після карантину музеї в ОАЕ «заговорять» українською
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це повідомила перша леді Олена Зеленська
"Зараз українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ. Водночас епідемічна ситуація у світі вносить свої корективи, але я впевнена, що після зняття карантинних обмежень наші громадяни зможуть прослухати екскурсії Великою мечеттю, Лувром та Каср Аль-Хосном українською мовою", – зазначила Зеленська.
Серед найближчих масштабних подій в ОАЕ, в яких Україна планує взяти участь, – Всесвітня виставка «Експо-2020», у межах якої відбудеться низка мистецьких та культурних заходів. У вітчизняному павільйоні планується показати унікальність і самобутність українського народу та культури через призму сучасних технологій та інноваційних підходів до життя, взаємодії з навколишнім світом.
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський разом із дружиною перебувають з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Фото: president.gov.ua