«Нам є що з гордістю показати»: Олена Зеленська запросила еміратців до України

Дружина Президента України Олена Зеленська та міністр культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нура бінт Мухаммад Аль Каабі обговорили співпрацю між країнами у напрямку культурної дипломатії.

Як передає Укрінформ, про це перша леді повідомила у Фейсбуці.

"Ця неділя розпочалася з цікавої та продуктивної робочої зустрічі з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі. Для мене це була виняткова можливість обговорити співпрацю наших країн у напрямку культурної дипломатії. Ще у 2017 році між Кабінетом Міністрів України та урядом ОАЕ було підписано Угоду про співробітництво у сфері культури, завдяки чому почалося зближення культур наших двох країн. На мою думку, ця Угода стала міцним фундаментом для обговорення всіх тих планів та ідей, про які йшлося сьогодні", - зазначила дружина Президента.

За словами Зеленської, останні три роки Україна брала активну участь у різноманітних фестивалях та ярмарках, що проходили в Еміратах.

"І для мене дуже важливо продовжувати знайомити еміратців з українською культурною спадщиною та творчими надбаннями", - підкреслила перша леді.

Вона розповіла, що під час зустрічі запропонувала декілька ідей для поглиблення співпраці України та ОАЕ. Зокрема, проводити тижні українського кіно в ОАЕ; заснувати Дні українського народного мистецтва та традиційної української кухні, у межах яких проводити майстер-класи з народних промислів та кулінарної майстерності, писанкарства, плетіння вінків, покази національних костюмів і прикрас тощо; організувати в межах мистецьких фестивалів ОАЕ окремі програми українського мистецтва, зокрема з концертними програмами від національних колективів.

Зеленська підкреслила, що всі ці заходи можуть бути об’єднані в окремий проєкт - наприклад, Дні дружби.

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"Вони можуть і мають бути двосторонніми та проводитись як в Україні, так і в ОАЕ. Ми також готові гостинно відчиняти двері для еміратців, щоб вони відвідували нашу країну. Українська культура та традиції – унікальні, природа – вражає. Нам є що з гордістю показати та про що розповісти", - наголосила дружина Президента.

Перша леді зауважила, що почула від співрозмовниці про велику зацікавленість в українському досвіді організації «Книжкового Арсеналу» та інших масштабних культурних заходів у «Мистецькому Арсеналі».

"Ми з радістю поділимося досвідом проведення цього важливого культурного заходу. Я впевнена, що культурна сфера – це те, в чому ми разом можемо зробити щось потужне та яскраве. Тому докладатиму зусилля й дуже сподіваюся на поглиблення співпраці між нашими країнами", - наголосила перша леді.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото: ОП