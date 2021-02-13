Ткаченко привітав із Всесвітнім днем радіо

Радіо залишається важливим елементом інформаційно-розважального дозвілля

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, вітаючи усіх, хто пов'язав своє життя із радіо, із Всесвітнім днем радіо.

"Радіо у класичному вигляді сьогодні трансформувалось. Але від того стало не менш важливим елементом нашого інформаційно-розважального дозвілля. Тим паче, щоб привертати увагу слухача без «картинки» – треба мати неабияку харизму у поєднанні з якісним та цікавим матеріалом", - зазначив він.

Міністр побажав успіху усім, хто пов'язує своє життя із радіо, подкастами і тепер Clubhouse – цікавих тем та великої кількості слухачів. "Світ змінюється, але ваша робота ніколи не втратить своєї актуальності", - додав він.

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Всесвітній день радіо — свято, що відзначається щорічно 13 лютого з ініціативи Іспанії. Було проголошено на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року. Дата святкування обрана тому, що саме в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua