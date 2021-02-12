Затвердили новий склад наглядової ради НСТУ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила на засіданні 12 лютого рішення про оновлення складу наглядового органа Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Було припинено повноваження та виведено зі складу 10 осіб та введено 12 осіб. Наразі склад Наглядової ради нараховуватиме 15 осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Національна рада своїм рішенням увела до складу Наглядової ради 12 нових представників: Дмитра Ананьєва – сфера забезпечення прав національних меншин; Катерину Батенко – депутатська група «Партія «За майбутнє»; Людмилу Березовську – депутатська фракція політичної партії «Європейська солідарність»; Наталію Гарач – сфера захисту прав осіб з особливими потребами; Євгена Глібовицького – творча сфера; В’ячеслава Козака – депутатська фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; Максима Кречетова – депутатська фракція політичної партії «Слуга народу»; Лаврентія Малазонію – депутатська фракція політичної партії «Опозиційна платформа «За життя»; Вадима Міського – сфера захисту інтересів дітей та молоді; Світлану Остапу – депутатська фракція політичної партії «Голос»; Галину Титиш – сфера освіти та науки; Олексія Харченка – депутатська група «Довіра».

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Наразі продовжує виконувати свої обов’язки член наглядового органа Олександр Павліченко, який прийшов на зміну своєму колезі у правозахисній сфері. Таким чином склад Наглядової ради майже повністю сформовано, і до нього входять 15 осіб, з них 8 були обрані на конференціях громадських об’єднань та асоціацій, 7 – обрані депутатськими фракціями і групами Верховної Ради України.

П’ять із новопризначених членів Наглядової ради виконуватимуть свої повноваження повторно, це – Євген Глібовицький, В’ячеслав Козак, Лаврентій Малазонія, Вадим Міський, Світлана Остапа. Законодавчі вимоги дозволяють одній і тій самі особі входити до складу Наглядової ради не більше ніж два строки поспіль незалежно від тривалості таких строків.

Відповідно до законодавчих вимог до складу Наглядової ради НСТУ входять представники громадського сектора – від 9 суспільних сфер, а також депутатських фракцій і груп політичних партій Верховної Ради України (наразі їх нараховується сім).

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Повноваження більшості попереднього складу Наглядової ради відповідно до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» закінчилися 19 січня 2021 року. 12 лютого 2021 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями та групами».

Відповідно до цих змін строк повноважень членів Наглядової ради, обраних депутатськими фракціями і групами Верховної Ради восьмого скликання, закінчується в день затвердження Національною радою нового складу Наглядової ради НСТУ з обранням членів від депутатських фракцій і груп парламенту дев’ятого скликання.

Таким чином, припинено також повноваження двох членів наглядового органа, які були затверджені за поданням депутатської групи «Воля народу» та депутатської фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка» восьмого скликання парламенту, які наразі розформовані.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Національна рада провела конференції громадських об’єднань і асоціацій, на яких було обрано нових членів наглядової ради від сфери журналістики – Оксана Романюк, і місцевого самоврядування – Віктор Бобиренко. Наприкінці січня – початку лютого на конференціях обрано членів наглядового органа від сфер освіти та науки, забезпечення прав національних меншин, захисту інтересів дітей та молоді, творчій сфері, захисту прав осіб із особливими потребами. Триває процес обрання члена Наглядової ради у сфері фізичного виховання та спорту, конференція відповідно до затвердженого календарного плану має відбутися на початку квітня 2021 року.

Як зазначається, усі депутатські фракції і групи дев’ятого скликання парламенту визначилися зі своїми представниками у наглядовий орган НСТУ і надіслали до Національної ради відповідні подання.