У наглядову раду Суспільного для захисту дітей та молоді обрали Вадима Міського

На конференції громадських об’єднань та асоціацій, що діють у сфері захисту інтересів дітей та молоді, до складу наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України 3 лютого обрали Вадима Міського.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на «Детектор медіа», він представляв цю сферу у першому складі наглядової ради НСТУ та упродовж чотирьох років був секретарем наглядової ради.

Як зазначається, до конференції від сфери захисту інтересів дітей та молоді допустили 21 об’єднання із 26 заявок. Шість організацій не висунули своїх кандидатів і відповідно не брали участі у конференції. 15 об'єднань делегували п’ятьох кандидатів – Вадима Міського, Наталію Іванченко, Володимира Перфілова, Олексія Звірика та Світлану Сітнік. Двоє останніх були відсутні на конференції, але їхні кандидатури не зняли.

У результаті таємного голосування з-поміж п’яти кандидатів Міський набрав 64 бали (найбільшу кількість).

Вадим Міський – кандидат від громадської спілки «Сумський обласний комітет молодіжних організацій», ГО «Сумська молодіжна організація «Ліцей», ГО «Всеукраїнська громадська організація «Молодий народний рух», ГО «Центр громадянського представництва «Життя», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», ГО «Простір рівних можливостей», ГО «Студентське братство Сумщини», ГО «Місто розумних», ГО «Фундація суспільність», молодіжної організації «Пласт – національна скаутська організація України» і ГО «Лабораторія демократичних трансформацій».

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За словами Міського, в його пріоритеті буде посилення співпраці з молодіжними об’єднаннями, з експертними і студентськими організаціями, а також з Міністерством молоді і спорту і системою освітою. Також він наголосив, що ставить перед собою завдання розвивати диджиталізацію на Суспільному і співпрацю з регіонами Суспільного. Ще одна задача – «необхідність стати фактором єднання українців навколо всього українського – української мови, української культури тощо».

Як повідомлялося, 17 грудня 2015 року Нацрада затвердила склад наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. До її складу увійшли 17 осіб, з яких 9 членів є представниками громадськості і були обрані на відкритому конкурсі та 8 членів делеговані депутатськими фракціями, які самі не є депутатами. Строк повноважень кожного – 4 роки. 19 січня 2021 року сплив термін повноважень більшості членів наглядової ради НСТУ.

В оновленому складі наглядової ради залишилося 5 членів із наглядової ради першої каденції. Це Олександр Павліченко, який є членом наглядової ради четвертий рік (став членом наглядової ради НСТУ у правозахисній сфері замість Тараса Шевченка, який достроково склав повноваження за власним бажанням), Оксана Миронова і Катерина Дулапчій, яких делегували до НР у липні 2019 року, Оксана Романюк і Віктор Бобиренко, які приєдналися до наглядової ради у жовтні 2020 року.

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Верховна Рада України ухвалила закон про усунення колізії у створенні наглядової ради Суспільного мовника. Тепер на місце Оксани Миронової і Катерини Дулапчій від фракцій і груп Верховної Ради мають делегувати інших кандидатів. Згідно зі змінами до Закону, повноваження членів наглядової ради НСТУ продовжено до п'яти років. Раніше каденція НР тривала чотири роки.

25 січня 2021 року членом наглядової ради НСТУ у сфері освіти та науки обрали Галину Титиш. Нацрада має тепер затвердити її членство. 26 січня членом наглядової ради НСТУ від сфери забезпечення прав нацменшин обрали Дмитра Ананьєва. Першого лютого Наталію Гарач обрали членом наглядової ради НСТУ від сфери захисту прав осіб з особливими потребами.

Фото: Детектор медіа