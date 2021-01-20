ІМІ склав рейтинг 10 загальнонаціональних сайтів з якісною інформацією

Інститут масової інформації готовий оприлюднити назви 10 сайтів, які подають майже 100-відсотково якісну інформацію.

Про це заявила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк під час дискусії на міжнародній конференції «Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є рейтинг якісних медіа. Він називається «білий список» і скоро його буде оприлюднено. Я можу анонсувати, що до нього увійшло 10 сайтів загальнонаціональних медіа, які дійсно мають рівень якісної інформації понад 95%. Це, зокрема, такі сайти, як «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Український тиждень», «Ліга», сайт Суспільного мовлення, який запустився цього року і почав активно розвиватися. І мене радує, що якісна інформація присутня саме в онлайні і може слугувати альтернативним джерелом для тих громадян, які черпають інформацію в соцмережах», – сказала Романюк.

Вона додала, що потрібно думати, як шукати шляхи для того, щоб громадян скеровувати на ці якісні сайти.

Що стосується телебачення, то, за її словами, там ситуація складніша.

«Окрім Суспільного, складно назвати якесь телебачення, яке я можу рекомендувати як повністю неупереджене, деолігархізоване. Це ще попереду, і це якраз завдання для наших державників, законотворців», - наголосила експерт.

Водночас вона зазначила, що ця сфера потребує компетентного і незалежного регулятора.

«Якщо ці дві засади забезпечено, тоді я буду довіряти такому національному регулятору. Зараз у нас, на жаль, бракує компетентного, незалежного національного регулятора. Я би дуже хотіла, щоб він з’явився в Україні і щоб він був дійсно потужним, і тоді ми можемо сподіватися на покращення ситуації на інформаційному полі», - зауважила Романюк.