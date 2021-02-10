Музей сучасного мистецтва може з’явитись у столичному Гостиному дворі

Київський міський голова Віталій Кличко підтримує створення Музею сучасного мистецтва як у будівлі Гостиного двору, так і на інших "придатних" локаціях.

Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у Фейсбуці.

"Мені дуже приємно, що культурна спільнота активізувалася в обговоренні майбутнього Гостиного двору. І що є фахівці, які готові об’єднуватися, працювати на спільну мету та нести відповідальність за втілення своїх ідей. Хочу підкреслити, я поділяю думку, що Україні потрібен Музей сучасного мистецтва. Бо для кожної країни це - простір для візуалізації, осмислення та обговорення сценаріїв розвитку суспільства", - зазначив він.

За його словами, столична влада 5 років тому, разом із арт-спільнотою ініціювала і підтримує низку проектів, спрямованих на розвиток сучасного мистецтва. Зокрема, KyivArtWeek.

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"Тому ми, безумовно, сприятимемо реалізації амбітного задуму і готові працювати з професійною спільнотою, щоб разом шукати місце для створення Музею сучасного мистецтва. - Буде це в Гостиному дворі чи в іншій будівлі, стане зрозуміло після експертизи щодо придатності конкретно цієї пам’ятки архітектури для повноцінного та масштабного розгортання Музею. Разом із тим, Гостиний двір може вмістити кілька інституцій, ставши культурним центром Подолу і столиці загалом", - наголосив мер.

Водночас, за словами Кличка, місто готове розглянути й інші варіанти – пошук придатних локацій, ревіталізація іншої будівлі чи відведення землі під будівництво Музею сучасного мистецтва з відповідною інфраструктурою.

"Я переконаний, разом із небайдужими фахівцями ми зможемо нарешті створити в Києві якісно нову музейну інституцію. Музей сучасного мистецтва, що привертатиме увагу українців до мистецтва, яке осмислює нашу сучасність. А світової спільноти - до українських митців, до Києва як сучасного глобального міста, і до України", - підкреслив він.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що Кабмін ухвалить рішення про передачу Гостинного двору у Києві на баланс МКІП.

Водночас Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостинний двір громаді міста.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У свою чергу, київська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти Гостиний двір та Будинок Сікорського у власність громади міста і використовувати їх як заклади культури, публічні та музейні простори.