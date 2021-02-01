Кличко просить Кабмін передати Гостиний двір Києву

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостиний двір громаді міста.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав у себе на сторінці у Фейсбуці.

«Місто ж готове здійснити реконструкцію Гостиного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією. А всі «маневри» Мінкульту, переконаний, спрямовані на заморожування будь-яких ініціатив із відновлення об‘єкту і його роботи для громади Києва. Тому, я звертаюся до прем’єр-міністра втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостиний двір громаді міста. Кияни чекають на це давно», - зауважив Кличко.

За словами Кличка, довга історія передачі Гостиного двору громаді столиці могла б уже, нарешті, завершитися і місто могло б приступити до відновленню будівлі в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізації концепції пішохідного Подолу.

Він нагадав, що спочатку об‘єкт повернули в користування держави (в управління Фонду держмайна України).

«Далі процес застопорився. Але ми не здавалися. І от, коли місто пройшло всі обговорення, бюрократичні процедури, погодження з урядовцями (Міністерствами фінансів, економіки, юстиції, Мінрегіонбуду та ФДМУ), голос подало Міністерство культури. Спочатку міністр Ткаченко заблокував рішення про передачу на засіданні уряду, запропонувавши нам підписати Меморандум. Уклали і погодили з Мінкультом Меморандум, я підписав його в редакції міністерства. Передали документ у відомство. І там він...загубився. Підготували новий. Але, виявилося, що не потрібен ніякий Меморандум, бо міністр культури проти передачі Гостиного двору громаді столиці. В нього інша ідея - передати об‘єкт Міністерству», - поінформував Кличко.

Кличко вважає таке рішення «навмисним блокуванням і затягуванням часу, протягом якого Гостиний двір стоятиме в такому ж стані і руйнуватиметься».

«Бо Мінкульт повинен заново пройти всі бюрократичні процедури, які до цього подолало місто. А потім - вкласти кошти в реконструкцію об‘єкту», - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Гостиного двору у Києві на баланс міністерства.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

Фото: Євген Любімов