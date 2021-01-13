«Не час помирати»: прем’єру фільму про Бонда можуть перенести утретє

Прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die» («Не час помирати») можуть перенести утретє через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBR.

За даними американських ЗМІ, режисери розглядають можливість перенесення показу фільму на осінь 2021 року. Утім, офіційної заяви продюсерів з цього приводу ще було.

Як повідомлялося, прем’єра фільму «No Time to Die» була запланована на 10 квітня 2020 року. Проте через пандемію коронавірусу її перенесли спочатку на 20 листопада, а потім - на 2 квітня 2021 року.

Новий фільм про Джеймса Бонда стане 25-им у франшизі. Роль агента 007 вже вп’яте зіграв Деніел Крейґ, а головним антагоністом Бонда буде персонаж Рамі Малека.

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема 1 970 095 летальних, одужало 65 822 734 людини.