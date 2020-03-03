На честь нового фільму про Бонда випустили 7-кілограмову золоту монету

Монетний двір Великої Британії випустив найдорожчу та найбільшу монету в історії країни - вона присвячена виходу нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Про це повідомляє Malaymail.

"Королівський монетний двір Великої Британії вчора презентував семикілограмову золоту монету з найвищим номіналом у своїй 1100-річній історії на честь останнього фільму про Джеймса Бонда", - йдеться у повідомленні.

Монета діаметром 185 міліметрів також найбільша, яку будь-коли виготовляв Королівський монетний двір.

На монеті зображено улюблений автомобіль агента 007 моделі Aston Martin DB5 та її номерний знак BMT 216A.

Читайте також: Біллі Айліш представила саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда

Монета є частиною колекції, присвяченої виходу фільму "No Time To Die", прем'єра якого відбудеться у Лондоні цього місяця.

Як повідомлялося, в Україні 25-ий фільм із серії стрічок про агента Джеймса Бонда No Time To Die (007: Не час помирати) вийде 9 квітня 2020 року. Головну роль грає Деніел Крейг, його антагоніста - "оскароносний" Рамі Малек.