Цьогоріч у виробництво запустили 92 українські фільми - Ткаченко

У 2020 році за підтримки Державного агентства з питань кіно у прокат вийшли 20 українських фільмів.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

"У кінопрокат вийшли 20 українських фільмів цього року, створених за підтримки Держкіно. Запущені у виробництво 92 проєкти. Завершено протягом цього року 24 фільми", - підкреслив Ткаченко.

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Він зазначив, що у цьому році були проведені Дні українського кіно в Брюсселі, Італії, Гельсінки.

Також Ткаченко додав, що цього року було завершено цифрову платформу-каталог "Книжки на ринку", яка дозволить забезпечити прозорість закупівель книжок для поповнення бібліотечних фондів за кошти державного та місцевих бюджетів.

Серед цьогорічних досягнень МКІП у міжнародній співпраці Ткаченко назвав ратифікацію угоди між Україною і Канадою щодо спільного кіновиробництва, приєднання до Європейського фонду підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт Eurimages, ухвалення програми про культурне співробітництво між Україною та Італійською Республікою на 5 років, початок процедури, необхідної для приєднання України до Конвенції Ради Європи про кінематографічну копродукцію.

Як повідомлялося, Ткаченко заявляв, що в Україні необхідно зробити чіткішими критерії щодо розподілу державного фінансування проєктів української кіноіндустрії.