До проєктів-переможців конкурсу патріотичних серіалів зняли тизери

До проєктів-переможців конкурсу патріотичних серіалів зняли тизери

Укрінформ
Творчі групи кінематографістів завершили зйомки тизерів проєктів Одеської кіностудії "Лікар Філатов" та "Королі світу", які здобули перемогу в конкурсі серіалів патріотичного спрямування. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба кіностудії .

"Завершились зйомки тизерів проєктів Одеської кіностудії, що здобули перемогу у конкурсі серіалів патріотичного спрямування від Міністерства культури та інформаційної політики України. Один із проєктів – серіал «Лікар Філатов». Це історія про генія медицини, номінанта на Нобелівську премію, людину, яка врятувала очі десяткам тисяч людей, лікаря Володимира Петровича Філатова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головну роль у тизері зіграв актор Олег Карпенко.

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Тизер картини про Філатова - одного з найвизначніших українців, творця кількох нових напрямків у пластичній хірургії та офтальмології - зняла творча група у складі авторів сценарію Дениса Замрія та Еда Данилюка, режисера-постановника Бата Недича і оператора-постановника Володимира Гуєвського.

Воночас на кіностудії завершили зйомки тизера нового серіалу Одеської кіностудії "Королі світу" про одного з перших художніх керівників та редакторів Одеської кінофабрики Юрія Яновського, роль якого зіграв Влад Никитюк.

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"Сценарій створено на реальних подіях. 1926 рік. Юрій Яновський, на той час молодий письменник, отримав запрошення стати художнім керівником та редактором Одеської кінофабрики – нового підприємства, значущого для української культури. Його завдання — створити новий кінематограф. Юрій не звертає уваги на те, що за кожним його кроком слідкують", - зазначили в пресслужбі кіностудії.

Творчу групу очолюють режисер-постановник та автор сценарію Костянтин Коновалов, оператор-постановник Володимир Гуєвський і художник-постановник Андрій Фішер.

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