До проєктів-переможців конкурсу патріотичних серіалів зняли тизери

Творчі групи кінематографістів завершили зйомки тизерів проєктів Одеської кіностудії "Лікар Філатов" та "Королі світу", які здобули перемогу в конкурсі серіалів патріотичного спрямування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба кіностудії .

"Завершились зйомки тизерів проєктів Одеської кіностудії, що здобули перемогу у конкурсі серіалів патріотичного спрямування від Міністерства культури та інформаційної політики України. Один із проєктів – серіал «Лікар Філатов». Це історія про генія медицини, номінанта на Нобелівську премію, людину, яка врятувала очі десяткам тисяч людей, лікаря Володимира Петровича Філатова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головну роль у тизері зіграв актор Олег Карпенко.

Тизер картини про Філатова - одного з найвизначніших українців, творця кількох нових напрямків у пластичній хірургії та офтальмології - зняла творча група у складі авторів сценарію Дениса Замрія та Еда Данилюка, режисера-постановника Бата Недича і оператора-постановника Володимира Гуєвського.

Воночас на кіностудії завершили зйомки тизера нового серіалу Одеської кіностудії "Королі світу" про одного з перших художніх керівників та редакторів Одеської кінофабрики Юрія Яновського, роль якого зіграв Влад Никитюк.

"Сценарій створено на реальних подіях. 1926 рік. Юрій Яновський, на той час молодий письменник, отримав запрошення стати художнім керівником та редактором Одеської кінофабрики – нового підприємства, значущого для української культури. Його завдання — створити новий кінематограф. Юрій не звертає уваги на те, що за кожним його кроком слідкують", - зазначили в пресслужбі кіностудії.

Творчу групу очолюють режисер-постановник та автор сценарію Костянтин Коновалов, оператор-постановник Володимир Гуєвський і художник-постановник Андрій Фішер.