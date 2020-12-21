Фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» запускають у повторний прокат

У Києві у вівторок, 22 грудня, о 10:30 у кінотеатрі "Сінема Сіті" відбудеться святковий показ фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді спільно з ТОВ "Кінокомпанія 2016" збирають на показ дітей з родин у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт із прийомних сімей та будинків сімейного типу, дітей та молодь з інвалідністю, родини бійців АТО/ООС, родини переселенців та багатодітні сім’ї – людей, які так потребують підтримки", - йдеться у повідомленні.

На святковому показі в "Сінема Сіті" (ТРЦ Ocean Plaza2, вул. Антоновича, 176) стрічку представлятиме творча група картини.

З 24 грудня фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке" знову виходить у широкий прокат у всіх кінотеатрах України.

Як повідомлялося, в широкий український прокат фільм вийшов 1 січня цього року. "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" – це казка для всієї родини про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво і нечисту силу. В основу сценарію покладено твір відомого казкаря Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".

Головні ролі виконали Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Діна Розовлян, Арам Арзуманян, Володимир Задніпровський.

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Режисер фільму - Михайло Костров, сценарій написав Сашко Лірник (Олександр Власюк), продюсер картини – Євгеній Д’яченко (ТОВ «Кінокомпанія 2016»).

Фільм створено за підтримки Державного агентства з питань кіно. Сума державної фінансової підтримки - 31 млн 792 тис. грн (100% фінансування).