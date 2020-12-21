Шкільний кінофестиваль «ЖУК» назвав переможців
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив засновник кінофестивалю «ЖУК», директор творчої студії «DreamStep» Богдан Яремчук.
«Цього року кінофестиваль «ЖУК» проходив ушосте і втретє він відбувався на всеукраїнському рівні. У нас було тільки 10 команд-учасників із Житомирщини, які надіслали свої роботи. Для того, щоб не збирати всіх в умовах карантину, ми вирішили провести захід в онлайн-режимі. Переможців оголосили 20 грудня, а цього тижня поїдемо і всім командам вручимо нагороди. Якщо минулого року в фіналі було 40 команд з усієї України, то цього учасників менше через карантин. Більшість дітей навчалися онлайн і не могли зібрати свою команду», - зазначив Яремчук.
У Житомирі визначили переможців Всеукраїнського кінофестивалю «ЖУК» / Фото: Сергій Роздум
Він додав, що замість 11 номінацій цього разу було 10 без «Призу глядацьких симпатій».
Найкращим фільмом фестивалю визнали «Мало слів» команди Житомирського екологічного ліцею №24.
Найкраща жіноча роль у Катерини Овчарук із фільму «Стаття 50» (школа відео «Promo», м. Житомир), а чоловіча – у Максима Прохорчука у стрічці «Півтори хвилини до…» (ЗОШ №2, м. Новоград-Волинський)
У номінації «Найкраща чоловіча і жіноча роль другого плану» перемогли – Корній Тарасюк, який зіграв у короткометражці «Усе починається з тебе» (ЗОШ №17, м. Житомир) та Вікторія Ярмолюк зі стрічки «Мене звати Земля» (ліцей №11, м. Новоград-Волинський).
Найкращою операторською роботою став фільм «Світ у кожному з нас» (ліцей №1, м. Новоград-Волинський).
Відзнаку «Найкращий монтаж» отримала стрічка «Мало слів» (екологічний ліцей №24, м. Житомир), «Найкращий сценарій» – «Усе починається з тебе» (ЗОШ №10, м. Новоград-Волинський), «Найкращі музика та звук» – «Деструкція» (ЗОШ №9, м. Коростень).
Найкращі костюми та грим були у фільмі «Стаття 50» (школа відео «Promo», м. Житомир).
Яремчук розповів, що команда кращого фільму кінофестивалю «Мало слів» отримає у подарунок екшн-камеру для подальших зйомок. Всіх інших нагородять статуетками, дипломами, подяками, солодощами та іменними браслетами.
Шкільний кінофестиваль «ЖУК» проводиться у Житомирі з 2014 року. Його організатор – громадська організація «Творча студія «DreamStep».
Фото: Сергій Роздум