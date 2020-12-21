Шкільний кінофестиваль «ЖУК» назвав переможців

У Житомирі визначили переможців Всеукраїнського шкільного кінофестивалю «ЖУК», на який цього року свої короткометражні фільми подали лише школярі Житомирщини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив засновник кінофестивалю «ЖУК», директор творчої студії «DreamStep» Богдан Яремчук.

«Цього року кінофестиваль «ЖУК» проходив ушосте і втретє він відбувався на всеукраїнському рівні. У нас було тільки 10 команд-учасників із Житомирщини, які надіслали свої роботи. Для того, щоб не збирати всіх в умовах карантину, ми вирішили провести захід в онлайн-режимі. Переможців оголосили 20 грудня, а цього тижня поїдемо і всім командам вручимо нагороди. Якщо минулого року в фіналі було 40 команд з усієї України, то цього учасників менше через карантин. Більшість дітей навчалися онлайн і не могли зібрати свою команду», - зазначив Яремчук.

У Житомирі визначили переможців Всеукраїнського кінофестивалю «ЖУК» / Фото: Сергій Роздум

Він додав, що замість 11 номінацій цього разу було 10 без «Призу глядацьких симпатій».

Найкращим фільмом фестивалю визнали «Мало слів» команди Житомирського екологічного ліцею №24.

Найкраща жіноча роль у Катерини Овчарук із фільму «Стаття 50» (школа відео «Promo», м. Житомир), а чоловіча – у Максима Прохорчука у стрічці «Півтори хвилини до…» (ЗОШ №2, м. Новоград-Волинський)

У номінації «Найкраща чоловіча і жіноча роль другого плану» перемогли – Корній Тарасюк, який зіграв у короткометражці «Усе починається з тебе» (ЗОШ №17, м. Житомир) та Вікторія Ярмолюк зі стрічки «Мене звати Земля» (ліцей №11, м. Новоград-Волинський).

Найкращою операторською роботою став фільм «Світ у кожному з нас» (ліцей №1, м. Новоград-Волинський).

Відзнаку «Найкращий монтаж» отримала стрічка «Мало слів» (екологічний ліцей №24, м. Житомир), «Найкращий сценарій» – «Усе починається з тебе» (ЗОШ №10, м. Новоград-Волинський), «Найкращі музика та звук» – «Деструкція» (ЗОШ №9, м. Коростень).

Найкращі костюми та грим були у фільмі «Стаття 50» (школа відео «Promo», м. Житомир).

Яремчук розповів, що команда кращого фільму кінофестивалю «Мало слів» отримає у подарунок екшн-камеру для подальших зйомок. Всіх інших нагородять статуетками, дипломами, подяками, солодощами та іменними браслетами.

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Шкільний кінофестиваль «ЖУК» проводиться у Житомирі з 2014 року. Його організатор – громадська організація «Творча студія «DreamStep».

Фото: Сергій Роздум