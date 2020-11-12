Правління Української кіноакадемії очолив Пилип Іллєнко

Правління Української кіноакадемії очолив Пилип Іллєнко

Укрінформ
Правління Української кіноакадемії в оновленому складі на першому засіданні, що відбулось 12 листопада онлайн, обрало головою правління колишнього очільника Держкіно Пилипа Іллєнка.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії, передає Укрінформ.

«За рішенням членів правління посаду голови обійняв колишній голова Державного агентства України з питань кіно та продюсер Пилип Іллєнко», - ідеться в повідомленні.

Іллєнко подякував колегам за довіру.

«Сподіваюся, що в цей непростий час ми всі разом докладемо максимальних зусиль для реалізації місії кіноакадемії, якою є популяризація національного кіно в Україні та за її межами», - сказав він.

Як зазначається, термін повноважень членів та голови правління становить два роки.

На засіданні також було розглянуто Регламент V Національної кінопремії.

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Пилип Іллєнко - продюсер та актор. У 2008-2014 роках був директором ТОВ «Іллєнко Фільм». З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Державного агентства України з питань кіно. До 2014 року був співзасновником та членом правління ГО «Нарешті», що займається організацією кінофестивалю «Відкрита ніч». Продюсер художніх фільмів «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» і «Толока».

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