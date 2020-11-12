Правління Української кіноакадемії очолив Пилип Іллєнко

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії, передає Укрінформ.

«За рішенням членів правління посаду голови обійняв колишній голова Державного агентства України з питань кіно та продюсер Пилип Іллєнко», - ідеться в повідомленні.

Іллєнко подякував колегам за довіру.

«Сподіваюся, що в цей непростий час ми всі разом докладемо максимальних зусиль для реалізації місії кіноакадемії, якою є популяризація національного кіно в Україні та за її межами», - сказав він.

Як зазначається, термін повноважень членів та голови правління становить два роки.

На засіданні також було розглянуто Регламент V Національної кінопремії.

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Пилип Іллєнко - продюсер та актор. У 2008-2014 роках був директором ТОВ «Іллєнко Фільм». З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Державного агентства України з питань кіно. До 2014 року був співзасновником та членом правління ГО «Нарешті», що займається організацією кінофестивалю «Відкрита ніч». Продюсер художніх фільмів «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» і «Толока».