Американська Асоціація новочасних мов нагородила перекладачок поетичної збірки Жадана

Американська Асоціація новочасних мов (MLA) присудила свої щорічні відзнаки за найкращі мовознавчі й літературознавчі праці, переклади та викладацькі здобутки.

"Серед нагороджених – Вірляна Ткач та Ванда Фіппс (Virlana Tkacz and Wanda Phipps), які переклали англійською вибрані поезії Сергія Жадан “Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо” (“What We Live For, What We Die For”). Збірка вийшла друком у США у 2019 році (Yale University Press)", - ідеться у повідомленні.

"Усі можуть щось знайти, лиш якщо вони уважно шукають", – це один із пам’ятних рядків першої збірки поезії Жадана англійською мовою.

Американська Асоціація новочасних мов (MLA) – головна професійна асоціація у США для дослідників мови і літератури. Діяльність асоціації спрямована на “посилення вивчення та викладання мови та літератури”.

Як нагадали в PEN Ukraine, The New York Times Book Review включила книгу вибраних віршів Жадана “Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо” у список рекомендованих книг 2019 року. Видання охарактеризувало збірку як “вибрані вірші, що вивчають культурний ландшафт пострадянських руйнувань”.

Як повідомлялося, в Італії вийшов роман Жадана "Інтернат". Твір у перекладі відомої літературознавиці-славістки Джованни Броджі та Мар’яни Прокопович накладом у понад півтори тисячі примірників випустило римське видавництво Voland Edizioni. Броджі написала й післямову до роману.