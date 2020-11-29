Роман Жадана «Інтернат» вийшов італійською мовою

Зазначається, що твір у перекладі відомої літературознавиці-славістки Джованни Броджі та Мар’яни Прокопович накладом у понад півтори тисячі примірників випустило римське видавництво Voland Edizioni. Броджі написала й післямову до роману.

На її переконання, розповідь про збройний конфлікт на Сході України зацікавить італійського читача, хоча для повного розуміння тексту слід мати бодай мінімальну політичну і навіть літературну обізнаність.

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«Безумовно, це не є традиційна книжка про війну, як хтось може стереотипно уявляти сторони конфлікту, де відомо, хто проти кого воює. Тут немає чіткого поділу на поганих і хороших. Так, у творі присутня війна, однак головна тема роману – не війна сама по собі, а спільна людська трагедія, яка стосується усіх», – зазначила Броджі.

Книжка під заголовком Il Convitto з’явиться в італійських книгарнях вже на початку грудня.