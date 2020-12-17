Онлайн-презентація «Культура приготування українського борщу» відбудеться 25 грудня

МКІП разом з ГО «Інститут культури України» 25 грудня за участю відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка проведуть онлайн-презентацію «Культура приготування українського борщу» в межах кампанії на підтримку його включення до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

«Мова не йде про гастрономічну ідентифікацію. Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії. Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Адже усі ми знаємо правду: борщ – український», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як зазначили у міністерстві, у різні часи борщ варили за різними рецептами з використанням широкого набору продуктів. У пошуках особливостей та унікальних рецептів головної української страви кухар Клопотенко здійснив мандрівку всією країною.

Тепер 25 учасників з кожної області зберуться разом на спільному майданчику галереї мистецтв «Лавра», де кожен приготує борщ за своїм рецептом. Усі кухарі - носії давніх регіональних та родинних традицій приготування цієї страви, вони ділитимуться своїми секретами і шукатимуть формулу найсправжнісінького борщу. Процес приготування відбуватиметься одночасно за окремими робочими місцями із дотриманням карантинних норм.

Як повідомляв Укрінформ, експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.