Том Круз пригрозив звільнити команду «Місії нездійсненної» через ігнорування масок

На знімальному майданчику франшизи культового фільму «Місія нездійсненна» у Лондоні Том Круз пригрозив звільнити команду через недотримання обмежень у зв’язку з COVID-19, а саме - ігнорування носіння масок і недотримання дистанції.

Як передає Укрінформ, відповідний аудіозапис опинився у розпорядженні The Sun.

«Ви розумієте відповідальність, яку на вас покладено? Якщо ви не можете бути свідомими і я не можу впоратися з вашою логікою, тоді вас звільнять», - звернувся Круз до працівників.

Він також дорікнув недотриманням правил у контексті великих сподівань, які покладають у Голлівуді на вихід фільму «Місія нездійсненна» в умовах кризи в індустрії кіно через коронавірус.

Зйомки франшизи вже відбулися в Італії, Норвегії та нині проходять у Лондоні.

Останній фільм франшизи «Місія нездійсненна: Фолаут», що вийшов у 2018 році, зібрав більш як 791 млн доларів у світовому прокаті.

Загалом, за підрахунками фахівців, через пандемію COVID-19 цього року Голлівуд заробить лише 3,5 млрд доларів порівняно з 11,4 млрд доларів за минулий рік.

Фото: Rex Features