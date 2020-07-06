Британський уряд звільнить від обсервації акторів фільму "Місія нездійсненна-7"

Уряд Британії погодився звільнити від обов’язкової 14-денної обсервації акторів зі США, які беруть участь у зйомках фільму "Місія нездійсненна-7".

Про це повідомляє Variety.

Такої домовленості досягли британський міністр культури Олівер Доуден і актор та виконавець головної ролі та продюсер "Місії" Том Круз.

Рішення британського уряду означає, що команда стрічки зможе відновити зйомки на студії Warner Bros. біля Лондона. У лютому через пандемію коронавірусу знімальний процес вирішили призупинити.

Зазначається, що карантинні виключення діятимуть лише на території Англії та стосуватимуться виключно знімальних груп тих стрічок, які вважаються британськими відповідно до класифікації Британського інституту кіно.

Нагадаємо: "Місія нездійсненна" (англійською "Mission: Impossible") — серія фільмів-бойовиків, які випускалися з 1996 року і засновані на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету — історія агента Ітана Ханта, якого протягом всієї серії грає Том Круз.