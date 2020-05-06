Том Круз у космосі: NASA підтвердило перші в історії зйомки бойовика на МКС

Директор NASA Джеймс Фредерик Брайденстайн підтвердив початок кінопроєкту за участю американського актора Тома Круза, який буде знятий на борту Міжнародної космічної станції.

Про це він написав у Twitter.

«NASA із задоволенням працює разом з Томом Крузом над фільмом на борту МКС! Нам потрібні популярні медіазасоби, щоб надихнути нове покоління інженерів та вчених на створення нових проєктів NASA. Реальні амбітні плани», - йдеться у дописі.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що американський актор Том Круз разом з компанією Ілона Маска SpaceX та NASA працюють над створенням першого в історії людства художнього фільму бойовика, знятого у космосі. Майбутній фільм не буде пов’язаний з франшизою «Місія нездійсненна», де Круз грає головну роль.