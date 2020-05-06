Том Круз та Ілон Маск планують зняти бойовик у космосі

Американський актор Том Круз разом з компанією Ілона Маска SpaceX та Американським аерокосмічним агентством NASA працюють над створенням першого в історії людства художнього фільму бойовика, знятого у космосі.

Про це пише американський інтернет-журнал про телебачення і кіно Deadline.

Повідомляється, що стрічка зараз на ранніх стадіях розробки. Поки не відомо, яка кіностудія зніматиме її.

Видання пише, що майбутній фільм не буде пов’язаний з франшизою "Місія нездійсненна", де Круз грає головну роль.

Також напередодні стало відомо, що режисер фільму "Кролик Джоджо", який отримав премії "Оскар" і BAFTA за найкращий адаптований сценарій, Тайка Вайтіті стане режисером та сценаристом нового повнометражного фільму франшизи "Зоряні війни".