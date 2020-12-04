ІІІ Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» оголосив переможців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія нагородження відбулася 3 грудня в Київському національному театрі оперети.

«Через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, цьогорічний фестиваль-премія проходив у зміненому форматі. Зважаючи на обставини, організаційній комітет прийняв рішення відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі.

Та є й позитив: буде більше переможців. Цьогоріч лауреатами щорічної національної театральної премії стануть усі вистави, що увійдуть до шортліста – це 12 вистав», - розповів художній керівник Київського національного академічного театру оперети, голова Національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський.

Цього року було вирішено не визначати переможця в Номінації «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу».

Голова експертної ради фестивалю-премії «ГРА» Ганна Липківська пояснила, що це сталося через те, оскільки цього року на дану номінацію було подано всього дві вистави.

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«Одну з них нам вдалося подивитися наживо, другу – нажаль, театр не зміг показати через травму виконавця. З об’єктивних причин вони не змогли поновити цю виставу в іншому складі. Це незалежний театр, і я думаю, ви розумієте наскільки їм важко зараз. Але ми закликаємо людей, які займаються пластичним театром, брати участь у наступних фестивалях-преміях. Ми їх дуже чекаємо надалі», - сказала Липківська.

Лауреатами ІІІ Всеукраїнської театральної фестиваля-премії «ГРА» стали:

Номінація «За найкращу драматичну виставу»:

ГО «Культура. Інновації. Майбутнє»/Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Альбатроси» Сумский обласний академічний театр драмиі музичної комедіїімені М. С. Щепкина –вистава «Пер Гюнт» Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька – вистава «ЕНЕЇДА XXI»

Номінація «За найкращу виставу камерної сцени»:

ГО «Європейський Культурний Центр»/Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ» Київський національний академічний Молодий театр –вистава «Ласкаво просимо до пекла» Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Лимерівна»

Номінація «За найкращу виставу для дітей»:

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Аліса» Полтавський академічний обласний театр ляльок – вистава «На хвилі»

Номінація «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:

Одеський національний академічний театр опери та балету – вистава «La Traviata» Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка – вистава «Любов до трьох апельсинів»

Номінація «За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Дванадцята ніч, або Що захочете» Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia»

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи.