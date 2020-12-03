Дні України втретє відбудуться в університеті Любліна
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Польщі в Фейсбуці.
Дні України відбудуться під патронатом генерального консульства України у Любліні вже втретє, зазначається в повідомленні.
Цьогоріч учасники заходу досліджуватимуть інституційний механізм співробітництва України, Польщі та Литви – «Люблінський трикутник».
«Запрошуємо приєднатися до дискусії!», - заохотили в дипустанові.
Як зазначається на сторінці події в Фейсбуці, заходи, що стосуються України та організовуються студентами факультету політології та журналістики UMCS, мають циклічний характер.
Зокрема, в 2017 році студентське самоврядування факультету політології та журналістики UMCS за підтримки працівників генерального консульства України в Любліні провело дискусію на тему «Три роки без Криму. Наслідки та висновки».
Наступного року в UMCS відбулося перше видання «Дні України: політика та безпека» під патронатом генерального консульства України в Любліні.
Продовження цієї події було дуже важливим для слухачів факультету політології та журналістики, і в березні 2020 року студенти Європейського наукового клубу організували друге видання Днів України. У заході також взяли участь представники UMCS у співпраці з Регіональним представництвом Європейської Комісії.
Цього року третє видання Днів України відбудеться у віддаленому форматі. У рамках кількох панелей обговорюватимуть новостворений «Люблінський трикутник», питання української ідентичності тощо.
Дні України завершаться науковою конференцією «Європа - наш спільний дім» (2-е видання), присвяченої питаннями безпеки в регіоні.
Дебати транслюватимуть в прямому ефірі на Ютуб-каналі та Фейсбуці UMCS з можливістю задавати запитання спікерам.