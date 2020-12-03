Дні України втретє відбудуться в університеті Любліна

Дні України пройдуть 4 грудня на факультеті політології та журналістики Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (UMCS) в Любліні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Польщі в Фейсбуці.

Дні України відбудуться під патронатом генерального консульства України у Любліні вже втретє, зазначається в повідомленні.

Цьогоріч учасники заходу досліджуватимуть інституційний механізм співробітництва України, Польщі та Литви – «Люблінський трикутник».

«Запрошуємо приєднатися до дискусії!», - заохотили в дипустанові.

Як зазначається на сторінці події в Фейсбуці, заходи, що стосуються України та організовуються студентами факультету політології та журналістики UMCS, мають циклічний характер.

Зокрема, в 2017 році студентське самоврядування факультету політології та журналістики UMCS за підтримки працівників генерального консульства України в Любліні провело дискусію на тему «Три роки без Криму. Наслідки та висновки».

Наступного року в UMCS відбулося перше видання «Дні України: політика та безпека» під патронатом генерального консульства України в Любліні.

Продовження цієї події було дуже важливим для слухачів факультету політології та журналістики, і в березні 2020 року студенти Європейського наукового клубу організували друге видання Днів України. У заході також взяли участь представники UMCS у співпраці з Регіональним представництвом Європейської Комісії.

Цього року третє видання Днів України відбудеться у віддаленому форматі. У рамках кількох панелей обговорюватимуть новостворений «Люблінський трикутник», питання української ідентичності тощо.

Дні України завершаться науковою конференцією «Європа - наш спільний дім» (2-е видання), присвяченої питаннями безпеки в регіоні.

Дебати транслюватимуть в прямому ефірі на Ютуб-каналі та Фейсбуці UMCS з можливістю задавати запитання спікерам.