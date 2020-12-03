XIII фестиваль «Українська весна» проходить в Познані онлайн

Фестиваль «Українська весна» утринадцяте проходить у Познані, цього разу в новому форматі – віртуально.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Польщі в Фейсбуці.

«Весна зимою? Можливо все! Адже сьогодні (2 грудня – ред.) розпочинається один з найбільших фестивалів української культури в Польщі - XIII фестиваль «Українська весна» #віртуально. Приєднуйтесь!», - запросили в диппредставництві.

У посольстві також розповіли про те, що пропонується цього року в рамках програми заходу.

«Разом творитимемо мурал на одній з вулиць м.Познань, обговорюватимемо соціально-політичні процеси, що відбуваються у нашому регіоні, побачимо прем'єру кліпу українсько-польського гурту «Даґадана» та білоруської художниці Альони Каданової, побуваємо на виставі «Сенсуаліст» у хореографії Аліси Макаренко, відвідаємо майстер-класи, що поєднують психологію, імпровізацію та сучасний танець», - зазначили в дипустанові.

Читайте також: Молоді діаспори пропонують поділитися ідеями щодо формування та просування бренду України

Як повідомляють місцеві ЗМІ, фестиваль вперше відбудеться в грудні та вперше віртуально. Програма цьогорічного видання базується на польсько-українсько-білоруських відносинах.