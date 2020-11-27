Ірландія «звільнила» Санта Клауса від карантину та самоізоляції

Ірландія «звільнила» Санта Клауса від карантину та самоізоляції

Укрінформ
МЗС Ірландії «дозволило» різдвяному персонажу Санта Клаусу подорожувати країною під час карантину без відбування двотижневої самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTE.

«Важливо сказати всім дітям у країні, що ми розглядаємо подорожі Санта Клауса як необхідні подорожі для важливих цілей, і тому він звільняється від необхідності самоізоляції на 14 днів. Він повинен мати можливість входити та виходити з повітряного простору Ірландії та ірландських будинків, не обмежуючи своє пересування», - заявив глава МЗС Саймон Ковені.

Міністр додав, що його відомство вже декілька тижнів працювало над вирішенням цього питання.

Читайте також: Новорічні свята та карантин: головну ялинку можуть «засвітити» онлайн

«Проте я впевнений, що діти не повинні залишатися до ночі (в очікування подарунків – ред.), бо йому (Санта Клаусу – ред.) потрібно дотримуватися соціальної дистанції, і тому людям потрібно триматися від нього на відстані не менше двох метрів на всіх етапах зустрічі з ним», - зазначив Ковені.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня уряд Італії «дозволив» різдвяному персонажу Санта Клаусу відвідувати дітей в умовах карантину за умови наявності дозволу на міжнародні подорожі та дотримання санітарних умов.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-