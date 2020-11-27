Ірландія «звільнила» Санта Клауса від карантину та самоізоляції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTE.
«Важливо сказати всім дітям у країні, що ми розглядаємо подорожі Санта Клауса як необхідні подорожі для важливих цілей, і тому він звільняється від необхідності самоізоляції на 14 днів. Він повинен мати можливість входити та виходити з повітряного простору Ірландії та ірландських будинків, не обмежуючи своє пересування», - заявив глава МЗС Саймон Ковені.
Міністр додав, що його відомство вже декілька тижнів працювало над вирішенням цього питання.
«Проте я впевнений, що діти не повинні залишатися до ночі (в очікування подарунків – ред.), бо йому (Санта Клаусу – ред.) потрібно дотримуватися соціальної дистанції, і тому людям потрібно триматися від нього на відстані не менше двох метрів на всіх етапах зустрічі з ним», - зазначив Ковені.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня уряд Італії «дозволив» різдвяному персонажу Санта Клаусу відвідувати дітей в умовах карантину за умови наявності дозволу на міжнародні подорожі та дотримання санітарних умов.