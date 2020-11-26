Син Марадони потрапив до реанімації через коронавірус
Як передає Укрінформ, про це повідомив журналіст Танкреді Палм'єрі у Твіттері.
За його словами, про смерть батька Сінагра дізнався від журналіста, перебуваючи у реанімації через ускладнення хвороби.
«На жаль, відомий телеведучий з "жовтої" преси намагався поспілкуватися з ним телефоном, щоб дізнатися його реакцію. Саме так Дієго-молодший дізнався, що він втратив свого батька. Залиште хлопця в спокої», – наголосив Палм'єрі.
Як повідомляв Укрінформ, Марадона помер від серцевого нападу у середу. Його тіло виявили у власному помешканні в передмісті Буенос-Айреса. Зірка футболу зловживав наркотиками та алкоголем, раніше переніс два серцеві напади й заразився гепатитом.
Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважався одним із найвидатніших футболістів усіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році є одним із найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.
Через смерть футбольної легенди аргентинський президент Альберто Фернандес оголосив у країні 3-денний національний траур.
Очікується, що не менше 1 мільйона осіб візьмуть участь у похороні легендарного аргентинського футболіста, який відбудеться в четвер о 08:00 за місцевим часом (11:00 за часом Києва).
Фото: globallookpress.com