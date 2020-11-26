Прокуратура підтвердила природну смерть Марадони

Поліція не виявила слідів насильства на тлі Дієго Марадони та підтвердила його смерть від “природних чинників”.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на слова Джона Брояда, генерального прокурора аргентинського міста Сан Ісідор.

“Не було виявлено слідів вчинення кримінальних дій, жодних ознак насильства”, - сказав Брояд.

Він додав, що незабаром буде проведено розтин тіла, який дозволить “достовірно встановити причину смерті”.

Як відомо за попередньою інформацією 60-річний Марадона помер вдома у передмісті Буенос-Айреса від серцевого нападу. У зв'язку із цим в Аргентині оголошено триденну національну жалобу.