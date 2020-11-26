Чому Марадона №1 в історії футболу

Аргентинець вивів футбол на новий рівень.

Дієго Армандо Марадона назавжди залишиться великим футболістом. Незважаючи на «Руку Бога» (злодійкуватий гол рукою у ворота Англії на ЧС-86), кокаїн, лівацьку маячню, важкі стосунки з дітьми та купу сумнівних друзів. Марадону усі ми запам’ятаємо, як неймовірно універсального гравця, генія голів з інопланетним володіння м’ячем.

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Пам’ятаю, як разом з усім світом чекав на появу Марадони у складі збірної Аргентини на ЧС-82 в Іспанії. Радянське телебачення не балувало нас іноземним футболом, тому той чемпіонат світу став одкровенням. Він відкрив нам Марадону. Його голи угорцям, удари по його ногам італійця Джентіле та його вилучення в матчі з бразильцями стали одними з найяскравіших вражень від того Мундіалю.

Потім Марадона переїхав в «Барселону». Але там запам’ятався лише неприємностями (зламана нога, гепатит, бійня з басками у фіналі Кубка Іспанії). Його перехід в «Наполі» в 84-у (кажуть, клуб позичив гроші на трансфер у мафії) вважають першим в історії спорту медіа-вибухом. Гра і пригоди Дієго в Неаполі вивели футбол на новий рівень. Увесь світ почав слідкувати за чемпіонатом італійської Серії А, а кожен гол Марадони вважали шедевром і включали у світову розсилку на усі провідні телеканали планети.

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Після перемоги Аргентини на ЧС-86 слава Марадони досягла найвищої позначки. Він став рівним Папі Римському, в Аргентині започаткували культ «Святого Дієго», а в Неаполі люди виносили останні речі з дому аби купити квиток на матч «Наполі». Марадона став брендом, але поруч з монетизацією свого імені він запустив і механізм саморуйнування. Це велике диво, що Дієго грав майже до 40 років і дожив до 60-ти. Його тіло і мозок нещадно боролися з усілякими залежностями, а поруч дуже не вистачало мудрого порадника чи просто коханої людини.

Чому невисокий і міцно збитий Марадона був унікальним футболістом? Він міг робити на полі усе. Мав фантастичну техніку як Пеле. Мав ігрову мудрість як Кройф. Мав футбольну елегантність як Беккенбауер. Забивав неймовірні переможні голи як Платіні. Марадона пізнав велику футбольну таємницю, як робити свої команди переможцями, а вболівальників найщасливішими людьми на планеті.

Усе, що сталося в житті Марадони в останні 30 років, стало одним суцільним сюжетом для фільму про грішного ангела. Дієго критикував сучасний світ і футбол зокрема, він сварився з рідними та влізав у сумнівні проекти. Марадона робив усе, аби про нього не забували, і з ностальгією згадували романтичний футбол 80-х. Картинки з юним і струнким Марадою у формі «Наполі» й досі вважають іконою стилю для усім футбольних гурманів.

Можливо найкращі слова сьогодні про Марадону сказав Хосеп Гвардіола. «Одного разу в Аргентині я бачив банер з текстом «Не має значення, що ти зробив зі своїм життям. Важливо, що ти зробив для наших», - згадав Пеп. Саме так, Марадона занедбав своє життя, але при цьому він змінив на краще мільйони життів своїх вболівальників.

Святослав Василик, Київ

Фото: Getty Images