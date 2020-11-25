Соцмережі прощаються із Марадоною

"Дякую за все, Дієго"

"Ви завжди дарували мені емоції та посмішки. Ніщо не забере того, що ви зробили для всіх, хто любить футбол. Відпочивайте у мирі, вічна легендо"

"Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається із генієм. Один з найкращих за всю історію. Неперевершений фокусник. Він йде занадто рано, але залишає за собою спадщину та порожнечу, яка ніколи не буде заповнена"

"Які сумні новини. Я втратив великого друга, а світ - легенду. Ще можна багато чого сказати, але наразі, хай Бог дасть сили членам сім’ї. Одного разу, я сподіваюся, ми зіграємо у м’яч на небі".

The football community mourns the loss of Diego Maradona 🙏 pic.twitter.com/qIA0v0vvN8 — ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2020

Також у соцмережах активно діляться відео із найвідомішими голами Марадони.