Соцмережі прощаються із Марадоною Огляд 25.11.2020 19:56 Укрінформ Соцмережі у шоці від сумної новини із Аргентини. Українська та світова спільнота прощаються із легендою футболу. "Ми дуже засмутилися, почувши про смерть великого футболіста Дієго Марадони, надзвичайно обдарованого футболіста, який перевершив цей спорт. Наші думки та щирі співчуття родині Дієго, друзям та тим, хто його знав". "Футбол втратив одну з найбільших своїх ікон". "Дякую за все, Дієго" "Ви завжди дарували мені емоції та посмішки. Ніщо не забере того, що ви зробили для всіх, хто любить футбол. Відпочивайте у мирі, вічна легендо" "Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається із генієм. Один з найкращих за всю історію. Неперевершений фокусник. Він йде занадто рано, але залишає за собою спадщину та порожнечу, яка ніколи не буде заповнена" "Які сумні новини. Я втратив великого друга, а світ - легенду. Ще можна багато чого сказати, але наразі, хай Бог дасть сили членам сім’ї. Одного разу, я сподіваюся, ми зіграємо у м’яч на небі". The football community mourns the loss of Diego Maradona 🙏 pic.twitter.com/qIA0v0vvN8 — ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2020 Також у соцмережах активно діляться відео із найвідомішими голами Марадони. The greatest goal of all time! 3 days of mourning announced by the President of Argentina 🇦🇷 Rest in peace Diego #Maradonapic.twitter.com/uNAbQLpTz3 — The Sports Journal (@TSJSports) November 25, 2020