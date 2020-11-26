Попрощатися з Марадоною прийдуть близько мільйона людей

Очікується, що не менше 1 мільйона осіб візьмуть участь у похороні легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, який учора помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на аргентинські урядові джерела.

Велетенська траурна процесія почнеться з президентського палацу Каса Росада в Буенос-Айресі, де знаходиться труна з покійним.

Палац Росада відкриє двері для охочих попрощатися з колишнім гравцем і тренером збірної країни з футболу в четвер о 08:00 за місцевим часом (11:00 за часом Києва).

Зазначається, що відповідно до прохання родичів прийом охочих попрощатися завершиться о 16:00 (21:00 за Києвом).

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Наразі невідомо, чи продовжиться ця церемонія в п’ятницю.

На площі перед президентським палацом вже безліч людей. На будівлю повісили траурну стрічку. Великий натовп зібрався також біля стадіону, де Марадона розпочав свою блискучу футбольну кар’єру.

Як відомо, через смерть футбольної легенди аргентинський президент Альберто Фернандес оголосив у країні 3-денний національний траур.

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Як повідомляв Укрінформ, Марадона помер від серцевого нападу у середу. Його тіло виявили у власному помешканні в передмісті Буенос-Айреса. Зірка футболу зловживав наркотиками та алкоголем, раніше переніс два серцеві напади й заразився гепатитом.

Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважався одним із найвидатніших футболістів усіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році є одним із найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.

Фото: Vida Press nuotr.