В Аргентині оголосили триденний траур через смерть Марадони

Аргентина оголосила триденну жалобу з приводу смерті легендарного футболіста Дієго Марадони.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву офісу президента Аргентини пише Сіньхуа.

“Президент держави оголошує три дні жалоби, починаючи із дня його смерті”, - йдеться у поширеній заяві.

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Як повідомлялося, Марадона помер від серцевого нападу у середу. Його тіло виявили у власному помешканні в передмісті Буенос-Айреса. Зірка футболу зловживав наркотиками та алкоголем, раніше переніс два серцеві напади й заразився гепатитом.

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Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважався одним із найвидатніших футболістів усіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році є одним із найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.