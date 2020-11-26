Папа Римський помолився за покійного Марадону

Папа Римський Франциск помолився за легендарного аргентинського футболіста, що помер у середу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на ватиканські ЗМІ.

«Папа Франциск знає про смерть Дієго Марадони, згадуючи з теплом зустрічі з ним і молячись, як він робив в останні дні, коли дізнався про стан здоров’я футболіста», - заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

При цьому в Ватикані назвали покійного Марадону «футбольним поетом».

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Як повідомляв Укрінформ, Марадона помер від серцевого нападу у середу. Його тіло виявили у власному помешканні в передмісті Буенос-Айреса. Зірка футболу зловживав наркотиками та алкоголем, раніше переніс два серцеві напади й заразився гепатитом.

Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважався одним із найвидатніших футболістів усіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році є одним із найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.

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Через смерть футбольної легенди аргентинський президент Альберто Фернандес оголосив у країні 3-денну національну жалобу.

Фото: АА