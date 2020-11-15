Про марку 1923 року, що десятиліття тому стала «Українською унікою»
Перша офіційна поштово-благодійна марка УРСР (УСРР) 1923 року із зображенням Тараса Шевченка була виявлена як зразок, не відомий в Україні та в світі, лиш через століття після випуску.
Невідомий зразок цієї поштово-благодійної марки було виявлено в Україні, в місті Білгород-Дністровський в 2010 році.
Цей берлінський раритет отримав кілька назв: "Аккерманський Унікум" та "Українська Уніка"... А берлінський – тому що унікальну поштово-благодійну марку надруковано за межами країни-емітента (Берлін, Імперська друкарня Вільгельма другого).
Унікальний характер даної марки підтверджується також тим фактом, що найвідоміші марки світу, такі як "Британська Гвіана" або "Блакитний Маврикій", мають ті самі основні ідентифікаційні ознаки, що й "Українська Уніка". Вони включають друк тиражу марок за межами країни випуску, курйозні помилки друку в призначенні та найменуванні марок, а також те, що вони є частиною перших випусків цих країн. Однак "Аккерманський Унікум" ("Українська Уніка") навіть перевершує подібні характеристики. Цей зразок поштово-благодійної марки, як і цілу
Отже, загальні показники й унікальна особливість відкритої поштово-благодійної марки України:
● Унікум із сегменту філателістичних рідкостей з 1923 року.
● Унікум належить до перших поштових марок УРСР.
● Унікум є головною маркою серії (серія 4 марки), що ідентифікує приналежність до держави основними її ознаками (зображення Тараса Шевченка).
● Унікум відноситься до першого й останнього самостійного випуску України (за період її перебування в складі СРСР).
● Перша офіційна поштова марка в Україні та у світі із зображенням Тараса Шевченка.
● Унікум віддрукований поза країною-емітентом (Берлін, Німеччина. Імперська друкарня Вільгельма другого).
● Унікум має недосконалість у друку основного елемента поштової марки, в назві серії тиражу.
Євген Грищенко, м. Білгород-Дністровський Одеської області
Фото – Андрія Новака від 11.11.2010
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ДОВІДКОВО. Унікальну поштову марку з першої серії марок УРСР 1923 року відкрив десятиліття тому дослідник і колекціонер із Білгорода-Дністровського Одеської області Євген Грищенко. Марка із зображенням Тараса Шевченка – одна з чотирьох у першій серії поштових марок УРСР. На примірнику напис "Допомога голодуючим". За свідченням фахівців, унікальність раритету полягає у тому, що тут відображено брак друку (брак у надрукуванні букви "ю" у слові "голодуючим").
Даний раритет дістався Євгену Грищенку в спадок від прапрадіда. Й лише у 2010 році йому вдалося зібрати всі необхідні докази, що це – єдиний примірник у світі.
Як відомо, у 1923 році уряд УРСР замовив у Німеччині серію з чотирьох марок на поштово-благодійні цілі. Частина коштів від продажу повинна була піти на ліквідацію наслідків голоду в Україні. Виготовлення проводилося методом офсетного друку. Марки в кількості 1 мільйон примірників було відправлено з Берліна до Харкова, і з 25 червня до 11 серпня 1923 року вони реалізовувалися у 9 містах країни для оплати внутрішньої й міжнародної кореспонденції.
* * ** Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства