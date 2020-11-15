Про марку 1923 року, що десятиліття тому стала «Українською унікою»

Окрім того, що 2020-го – 180-річчя першої у світі поштової марки, це ще й 10-річчя унікального відкриття з теми марок в Україні

Перша офіційна поштово-благодійна марка УРСР (УСРР) 1923 року із зображенням Тараса Шевченка була виявлена як зразок, не відомий в Україні та в світі, лиш через століття після випуску.

Невідомий зразок цієї поштово-благодійної марки було виявлено в Україні, в місті Білгород-Дністровський в 2010 році.

Цей берлінський раритет отримав кілька назв: "Аккерманський Унікум" та "Українська Уніка"... А берлінський – тому що унікальну поштово-благодійну марку надруковано за межами країни-емітента (Берлін, Імперська друкарня Вільгельма другого).

Сторінка фотоальбому раритетных поштових марок (8 листопада 2010 року в Одесі).

Унікальний характер даної марки підтверджується також тим фактом, що найвідоміші марки світу, такі як "Британська Гвіана" або "Блакитний Маврикій", мають ті самі основні ідентифікаційні ознаки, що й "Українська Уніка". Вони включають друк тиражу марок за межами країни випуску, курйозні помилки друку в призначенні та найменуванні марок, а також те, що вони є частиною перших випусків цих країн. Однак "Аккерманський Унікум" ("Українська Уніка") навіть перевершує подібні характеристики. Цей зразок поштово-благодійної марки, як і цілу

Сторінка фотоальбому раритетных поштових марок (8.11.2010 року в Одесі).

Отже, загальні показники й унікальна особливість відкритої поштово-благодійної марки України:

● Унікум із сегменту філателістичних рідкостей з 1923 року.

● Унікум належить до перших поштових марок УРСР.

● Унікум є головною маркою серії (серія 4 марки), що ідентифікує приналежність до держави основними її ознаками (зображення Тараса Шевченка).

● Унікум відноситься до першого й останнього самостійного випуску України (за період її перебування в складі СРСР).

● Перша офіційна поштова марка в Україні та у світі із зображенням Тараса Шевченка.

● Унікум віддрукований поза країною-емітентом (Берлін, Німеччина. Імперська друкарня Вільгельма другого).

● Унікум має недосконалість у друку основного елемента поштової марки, в назві серії тиражу.

Євген Грищенко, м. Білгород-Дністровський Одеської області

Фото – Андрія Новака від 11.11.2010

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Євген Грищенко (8 листопада 2010 року).

ДОВІДКОВО. Унікальну поштову марку з першої серії марок УРСР 1923 року відкрив десятиліття тому дослідник і колекціонер із Білгорода-Дністровського Одеської області Євген Грищенко. Марка із зображенням Тараса Шевченка – одна з чотирьох у першій серії поштових марок УРСР. На примірнику напис "Допомога голодуючим". За свідченням фахівців, унікальність раритету полягає у тому, що тут відображено брак друку (брак у надрукуванні букви "ю" у слові "голодуючим").

Даний раритет дістався Євгену Грищенку в спадок від прапрадіда. Й лише у 2010 році йому вдалося зібрати всі необхідні докази, що це – єдиний примірник у світі.

Як відомо, у 1923 році уряд УРСР замовив у Німеччині серію з чотирьох марок на поштово-благодійні цілі. Частина коштів від продажу повинна була піти на ліквідацію наслідків голоду в Україні. Виготовлення проводилося методом офсетного друку. Марки в кількості 1 мільйон примірників було відправлено з Берліна до Харкова, і з 25 червня до 11 серпня 1923 року вони реалізовувалися у 9 містах країни для оплати внутрішньої й міжнародної кореспонденції.

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