На онлайн-фестивалі в Україні покажуть баварські кінокомедії

Бюро Вільної Держави Баварія в Україні та Arthouse Traffic запрошують в онлайн-кіноподорож Баварією з 13 листопада.

Про це повідомляється на сайті компанії «Артхаус Трафік», передає Укрінформ.

«Глядачі зможуть безкоштовно відкрити для себе кінокультуру Баварії та познайомитися з фільмами, які були зняті, зокрема, за сприяння федеральної землі Баварія. Переглянути фільми можна буде мовою оригіналу з українськими субтитрами обмежену кількість разів на сайті bavarianfilmfest.com.ua», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до уваги глядачів – чотири комедії, три з яких дотепер не демонструвалися в Україні. Трагікомедія «Тоні Ердманн» – це історія про вчителя музики, якому доводиться перевтілитися в іншу людину, аби налагодити стосунки з донькою. Стрічку відзначили 32-ма міжнародними кінопреміями, серед яких номінація на «Оскар» за найкращий іноземний фільм, та п’ять премій Європейської кіноакадемії.

Комедія «Зеленіше не стане – сказав садівник і полетів» режисера Флоріана Ґалленберґера, якого в 2001 році нагородили премією «Оскар» за найкращий короткометражний ігровий фільм, розповість про втомленого від життя садівника Георга (Шорша), який заледве утримує свій бізнес та шлюб. Чоловік знаходить втіху лише в польотах на своєму кукурудзянику. І коли здається, що все наближається до краху, Георг вирушає в подорож, яка змінить його життя.

Читайте також: Ткаченко хоче перегляду критеріїв держфінансування кіно

Пригодницька комедія «25 км/год» возз’єднає двох братів на похороні батька. Після прощання вони згадують, як батько колись давно подарував їм по мопеду – от тільки скористатися ними вони так і не встигли. Робота володаря двох премій Німецької кіноакадемії - сценариста Олівера Ціганебальга та режисера Маркуса Голлера розповість про шлях героїв на мопедах до Балтійського моря.

Комедія «Ласкаво просимо до Гартманнів» – це історія про життя біженця з Нігерії в заможній мюнхенській родині, що торкається важливих соціальних проблем – нетерпимості, расизму, мігрантської кризи. Комедія - номінант премії Європейської кіноакадемії (2017) та володар глядацької нагороди Кінофестивалю ЄС у Торонто (2018) показує, де межа толерантності європейців.

На фото: фільм "Тоні Ердманн"