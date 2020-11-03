Фестиваль операторського мистецтва «Кінооко» оголосив переможців

Третій фестиваль кінооператорського мистецтва "Кінооко" оголосив переможців.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, вручення нагород відбулося 1 листопада під час церемонії закриття фестивалю, передає Укрінформ.

"У номінації "Повнометражні ігрові дебютні фільми" переміг оператор-постановник Дмитро Недря із фільмом "Ізі", режисер Андреа Маньяні (стрічку створено за підтримки Держкіно). Компанія Patriot Rental, генеральний партнер фестивалю, вручила переможцю сертифікат на 50 тисяч гривень на оренду знімальної техніки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цього року вперше було проведено конкурс музичних відео, в якому взяли участь 15 робіт. Переможцем став кліп «Maria» гурту SAMUUM, операторка-постановниця Анастасія Рощук. Операторка отримала 30 тисяч гривень на оренду знімальної техніки від Patriot Rental.

У номінації «Короткометражні ігрові та документальні фільми» переміг оператор-постановник Денис Мельник із фільмом «У нашій синагозі», режисер Іван Орленко (стрічку створено за підтримки Держкіно).

Велика кількість робіт була представлена у студентському конкурсі, який поділено на чотири категорії. У категорії «Етюд» перемогла операторка-постановниця Юлія Пацьора з роботою «Станція». У категорії «Експеримент» переміг оператор-постановник Роман Поляков, студент Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, з роботою «Два скульптори». У категорії «Документальне кіно» переміг оператор-постановник Кирило Куровський, студент Київського національного університету культури і мистецтв, за фільм «Ось такі справи, рєбята». У категорії «Ігрове кіно» — оператор-постановник Рустам Мамедов, студент Харківської державної академії культури, за фільм «Механічні обійми». Головний приз студентського конкурсу отримав оператор-постановник Владислав Пеньков, студент КНУКІМ, за фільм «Молоко».

Кращою студенткою-операторкою стала Юлія Пацьора, КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого.

«Якщо ви не пройшли на фестиваль — це ще нічого не значить. Якщо ви виграли — це теж нічого не значить. Кінобізнес — дуже конкурентний. Якщо ви отримали нагороду, то наступного дня про неї вже потрібно забувати і йти далі», - напучує учасників президент фестивалю КІНОКО Богдан Вержбицький.

Як зазначається, цьогорічний кінооператорський фестиваль "Кінооко" тривав чотири дні у змішаному форматі - з 29 жовтня до 1 листопада включно. В межах фестивалю відбулися покази конкурсної програми, професійний технічний форум, творчі зустрічі, майстер-класи та спеціальні покази. Захід відбувся за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

КІНОКО – щорічний кінооператорський фестиваль, який є єдиним у своєму форматі в Україні. Фестиваль засновано у 2017 році оператором-постановником, членом Національної спілки кінематографістів та федерації IMAGO Богданом Вержбицьким.

Фото: Фестиваль "Кінооко", Фейсбук