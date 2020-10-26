У Києві з’явився автомат для обміну пластикових пляшок на корм для бездомних тварин

У Києві з’явився автомат для обміну пластикових пляшок на корм для бездомних тварин

Укрінформ
У столиці з’явився перший автомат для обміну пластикових пляшок на їжу для тварин, які живуть на вулиці.

Про це повідомляє у Фейсбуці благодійна організація "Япомога", яка встановила автомат.

"Перший Япомогабокс уже розміщено в Києві! Нагадаємо, як саме працює наш бокс. Ви викидаєте використану пластикову пляшку в Япомогабокс, а після цього апарат видає порцію корму для тварин, які живуть на вулиці. Тепер кожен із нас може зробити дві добрі справи одночасно — правильно утилізувати пластик та нагодувати бездомних тварин", — йдеться у повідомленні.

В організації висловили сподівання, що в найближчому майбутньому такі бокси будуть у кожному районі Києва та інших містах України.

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Як повідомляє "Новое время", перший Япомогабокс розмістили на вулиці Юрія Іллєнка, 71, недалеко від станції метро Лук'янівська.

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