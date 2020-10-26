У Стамбулі створили додаток для реєстрації бездомних тварин

«Додаток міститиме інформацію про кожну тварини в кожному з районів, інформацію про людей, які годують та доглядають за ними, а також про ветеринарів, які працюють у цьому районі. Кожна тварина матиме профіль, який міститиме фотографії, описи їх фізичних особливостей та регулярно оновлювану інформацію про стан їхнього здоров’я, що знайти їм домівку», - повідомляє видання.

Додаток називається SemtPati, його створення одобрене муніципалітетом Стамбула, розроблене компанією Koç Sistem.

Окрім того, завдяки базі даних в додатку органи влади зможуть контролювати кількість та стан бездомних тварин у Стамбулі та координувати такі заходи, як стерилізація. Додаток дозволить швидше надавати допомогу тваринам у надзвичайних ситуаціях, таких як травми чи хвороби, а також допомагатиме знаходити зниклих тварин. Користувачі зможуть повідомляти про надзвичайні ситуації через додаток, зареєструватися як волонтер.