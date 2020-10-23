Фільм «1944. Депортація» здобув головну премію на фестивалі в Туреччині

Стрічка «1944. Депортація» про долю кримських татар здобула головну премію на міжнародному кінофестивалі в Туреччині в секції міжнародних документальних фільмів.

Про це у Фейсбуку повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

«Пишаюсь людьми, які «оживили» історію мого народу в спогадах прекрасних та сильних людей, що пережили депортацію… Фільм «1944. Депортація» отримав головну премію на міжнародному фестивалі кіно в Туреччині - Antakya 8th International Film Festival - в секції міжнародних документальних фільмів.», - написала Джапарова, побажавши всім творцям стрічки нових перемог та звершень.

Перша заступниця глави МЗС нагадала, що прем’єра фільму «1944. Депортація» відбулась у Києві 18 травня 2019 року. Його було створено Fresh Production Group на замовлення МІП.

«Героями фільму сталі ті, хто засвідчив найбільшу трагедію мого народу - депортацію, яка унесла життя половини кримських татар, що жили в Криму та яких по-звірячому вивезли до Середньої Азії в нелюдських умовах», - зазначила Джапарова.