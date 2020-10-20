У Туреччині на дні озера знайшли старовинну церкву

У чорноморському регіоні Туреччини, на дні озера Гага, на глибині 15 метрів виявили руїни стародавньої церкви.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Haber Gazetesi.

«Під час дослідження під водою, на глибині близько 15 метрів були знайдені залишки церкви. Руїни церкви сфотографував підводний археолог», - повідомляє видання.

Дослідження проводилося з ініціативи місцевої влади.

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Озеро Гага, площа якого майже 6 га, знаходиться на півночі країни, неподалік чорноморського узбережжя, в провінції Орду. Воно є природною заповідною зоною, після знахідки також буде зареєстроване як археологічний об’єкт.

Як повідомлялося, в кінці минулого року на сході Туреччини був знайдений унікальний храм, вік якого більше як 11 тисяч років.

Фото: habergazetesi