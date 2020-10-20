Археологи знайшли на Криті стародавні скарби

У Греції, на розкопках стародавнього палацу, знайшли скарб - 90 золотих пластин, які могли служити оздобленням вівтаря у палацовому храмі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

«Ми виявили 90 золотих аркушів, невеликих пластинок, які, мабуть, були прикріплені до вівтаря або розкидані навколо нього. Здається, це був ритуальний ідол, ксоанон (дерев’яне зображення божества), поруч з яким ми знайшли мушлі, красиву печатку», - розповіла керівниця розкопок Ефі Сапоуна-Сакелларакі.

Розкопки проводять в грецькому Зомінтосі, на висоті 1200 метрів над рівнем моря, приблизно на відстані 7 кілометрах на захід від Аногії. Там було знайдено палац та святилище. Що стосується золотих пластин, знайдених поблизу ксоанону, то «вони стали несподіванкою, оскільки зазвичай їх знаходяться не в палацах, а в гробницях».

Команда археологів також знайшла монету із зображенням венеціанського дожа П'єтро Граденіго (1289-1311). Вік знахідки збігається з четвертим хрестовим походом та венеціанським правлінням на Криті.

Археологи переконані, що в процесі пошуків буде зроблено ще багато відкриттів, оскільки в минулому місце, де тривають розкопки, було важливим економічним, релігійним та культурним центром регіону.

Нагадаємо, це не перша цінна знахідка на острові. У руїнах цього палацу в центральній частині Криту у минулому році було виявлено приміщення скарбниці, колонна зала, залишки дренажної системи і металургійну майстерню. У скарбниці були виявлені коштовності, печатки, бронзові статуетки, тощо.

Фото: Ekathimerini