Український фільм «Ми - солдати» має великий успіх у французькому прокаті

Українська документальна стрічка «Ми – солдати» (We are soldiers) отримала широкий резонанс у французькій пресі.

Про це власному кореспондентові Укрінформу розповіла режисер фільму Світлана Смірнова.

«Ми не очікували на таку активну критику таких крутих видавництв Парижа і Франції. Я ще не всі газети скупила. Виявляється, у Франції високо оцінюють українське документальне кіно про наших героїв розв’язаної Росією війни проти України», - поділилася враженнями режисерка.

Публікації із позитивною критикою про український документальний фільм оприлюднили понад двадцять французьких загальнонаціональних і спеціалізованих видань.

«Документальний фільм захоплює і примушує нас побачити реалії війни разом із пораненими», - пише про стрічку видання La nouvelle République.

Фільм «Ми – солдати» створений українською режисеркою Світланою Смірновою і французьким оператором Матьє-Давидом Курно. Стрічка монтувалася у Парижі.

Фільм – це історія про трьох добровольців Анатолія Фатеєва, Дмитра Тромпака та Олексія Соколовського, які отримали важкі поранення на Донбасі та нині проходять лікування і реабілітацію у військовому госпіталі у Києві.

Організатори показу з французької сторони чітко вказують, що українські воїни отримали поранення на «війні з Росією».

Покази фільму пройдуть 9, 14, 16 та 17 жовтня у паризькому культурному центрі L’Entrepot.

Творчий колектив стрічки «Ми – солдати» готовий максимально широко представити фільм у Франції та інших країнах Європи та світу.