Полякова прокоментувала скандал і справу на неї після концерту до Дня вчителя

Співачка Оля Полякова, коментуючи скандал щодо порушення карантинних норм під час її концерту 3 жовтня у Харкові, висловила думку, що це може бути пов'язано передусім з передвиборчою кампанією.

Відеокоментар з цього приводу вона розмістила у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всіх, хто хвилюється, що вони прочитали у ЗМІ, що на мене завели кримінальну справу з приводу концерту, присвяченого Дню вчителя, я хочу заспокоїти: я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує... Весь галас з приводу заходів і концертів пов'язаний з передвиборчою кампанією", - заявила Полякова.

При цьому артистка зауважила, що метро щодня відвідує стільки людей, що їй "і за рік не зібрати".

"Тому, дорогі мої, бережіть себе, мийте руки, не цілуйтеся, носіть маски", - додала Полякова.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у Києві зазначив, що у Харкові місцева влада поставила під загрозу здоров’я громадян проведенням концерту до Дня вчителя.

При цьому він нагадав, що у Харківській області останнім часом реєструється найбільше в країні випадків коронавірусу за добу.

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня у Харкові відбувся концерт співачки Олі Полякової, приурочений до Дня вчителя. На заході були присутні вчителі та члени їхніх родин. Глядачі не дотримувалися дистанції та маскового режиму.

У цьому зв'язку внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.