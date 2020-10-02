Український роман їде на фестиваль Noc literatury у Празі

Україна вдруге візьме участь у чеському фестивалі Noc literatury («Ніч літератури») у Празі.

Як повідомляє Український Інститут у Facebook, у 2019 році Україна стала першою учасницею фестивалю з країн поза ЄС, цьогоріч участь стала можливою завдяки співпраці УІ з Посольством України у Празі, передає Укрінформ.

«Noc literatury проводиться, аби підвищити інтерес до сучасної європейської літератури та її творчих течій. Фестиваль підкреслює важливість багатомовності та перекладів з великих та малих мов. Під час фестивалю відомі актори кіно і театру читають уривки з вибраних перекладених та виданих цьогоріч європейських авторів. Цього року завдяки онлайн-формату «Ніч літератури» відбудеться майже у 60 містах Чехії та в 11 країнах», - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, 7 жовтня Україну представить роман Володимира Рафєєнка «Довгі часи». Уривки з чеського перекладу твору читатиме актор Іґор Орозовіч. У 2018 році роман «Довгі часи» потрапив у шортлист Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також автор отримав за нього Visegrad Eastern Partnership Literary Award (Вишеградська літературна премія Східного партнерства).

Володимир Рафєєнко — український письменник, представник сучасного українського постмодернізму, який народився у Донецьку і до 2018 року писав російською мовою. У 2014 році, після переїзду на Київщину, вивчив українську мову, згодом почав писати українською. У 2019 видав свій перший роман українською «Мондегрін (пісні про смерть та любов)». Він автор поетичних і прозових творів, серед яких романи, розповіді, вірші та поема у прозі.

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Фестиваль Noc literatury проводиться з 2006 року, його організовують Чеські центри у співпраці з EUNIC (мережа Національних інститутів культури Європейського Союзу), іноземними посольствами та видавництвом «Лабіринт».