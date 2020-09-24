Для перекладачів з української започаткували премію Drahoman Prize

Про це повідомили представники цих організацій-співзасновниць на презентації відзнаки 24 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

«Drahoman Prize вручатиметься раз на рік за високу перекладацьку майстерність і внесок у промоцію української літератури за кордоном. Унікальність цієї премії в тому, що вона заснована двома державними інституціями і однією недержавною, і це перший такий приклад співробітництва», - зазначив письменник, президент Українського ПЕН Андрій Курков.

Він зауважив, що вже відсьогодні можна подавати заявку на премію Drahoman для перекладачів з української мови, незалежно від того, де вони живуть, на які мови перекладають, "головне, щоб це був якісний переклад і щоб книжки українських письменників були в продажу в книгарнях усього світу".

В Україні презентували премію Drahoman Prize / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Курков підкреслив, що насправді культурний імідж України залежить щонайменше на 50-60% від представлення української літератури за кордоном, і стверджує, що Україна є в літературному світовому процесі і в різних країнах різна кількість наших письменників друкуються, але без перекладачів весь цей процес не існує.

«Я знаю багатьох перекладачів. Я знаю, як вони волонтерили, 20 років працювали не за гроші, а за ідею, щоб Україна була представлена в світі – в Англії, Франції, Італії на всіх цих мовах. І тепер премія дозволяє зібрати їх разом. Насправді премія закладає фундамент для того, щоб виникла справжня, ефективно діюча асоціація перекладачів з української мови. Таким чином ми створюємо закордонну дипломатичну культурну інституцію», - сказав президент Українського ПЕН.

За його словами, подавати на Drahoman Prize можуть творчі об’єднання перекладачів з різних країн, але перш за все кандидатури мають подавати видавці. Для оцінювання якості перекладу будуть залучатися додаткові експерти, а доля премії буде вирішуватися капітулою з 9-ох осіб, до якої завжди входитимуть очільники організацій-засновників. Тобто сьогодні це він сам – від Українського ПЕН, Володимир Шейко - від Українського Інституту, Олександра Коваль – від УІК. Також це професорка НаУКМА та Варшавського університету Оля Гнатюк; поет та перекладач Остап Сливинський; менеджерка Французького інституту Валентина Стукалова; перекладачі Наталія Іваничук та Юрій Прохасько; літературознавець та письменник Марко-Роберт Стех.

Як повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, УІК долучиться до премії в наступному році, тому що взяв на себе зобов’язання профінансувати церемонію вручення.

«Вручення премії буде приурочене до Дня книги та авторського права 23 квітня. І я думаю, що це буде красива церемонія, що всі відчують вагомість тих людей, які приїдуть на вручення, - троє перекладачів, які потраплять у короткий список. Один з них отримає Drahoman Prize. Наступним кроком є зібрати перекладачів на всесвітній конгрес, як це робиться в багатьох країнах», - сказала Коваль.

Своєю чергою креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська розповіла, що цього року УІ взяв на себе ту частину фінансування, яка стосується організації роботи журі та самої премії переможцю - цього разу це 2 тисячі євро. Переможець отримає ще й статуетку, Український інститут запрошуватиме його також до участі в міжнародних подіях, які стосуватимуться сфери літератури чи презентації української культури за кордоном.

Як зазначалося, претендувати на премію зможуть перекладачі незалежно від країни проживання, у доробку яких щонайменше один перекладений і опублікований художній або документальний твір. Книжка, з якою номінується перекладач, має бути опублікована в закордонному видавництві протягом трьох останніх років.

Прийом заявок триватиме від 24 вересня до 30 листопада.