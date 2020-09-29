У Вінниці нагородили переможців літературної премії Коцюбинського

У Вінниці у вівторок нагородили переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив член журі премії, голова обласного осередку Національної спілки письменників України Вадим Вітковський.

За його словами, цьогоріч на здобуття Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського подано рекордну кількість заявок - свої твори надали пів сотні письменників з різних куточків України. Журі визначило переможців у трьох номінаціях: «Художня література», «Науково-популярна література» та «Дитяча література»

«Сьогодні ми вручили премії письменникам, які визнані переможцями у відповідних номінаціях. Це Василь Шкляр із романом «Характерник», Людмила Любацька із книгою «Каменюк: Post scriptum», а також Володимир Арєнєв за повість-фентезі «Дитя песиголовців», - поінформував Вітковський.

За його словами, переможці отримали винагороду у розмірі 25 тисяч грн.

Вітковський зауважив, що наступного року перелік номінацій премії, у яких визначатимуться переможці, розшириться: журі визначатиме кращу роботу ще й у категорії «Поезія».

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Премія ім. Михайла Коцюбинського заснована 1981 року. Серед засновників – Вінницька організація Національної спілки письменників України. З 1992 року премія перейшла під патронат Вінницької облдержадміністрації та обласної ради і відтоді набула всеукраїнського статусу. Премія вручається українським літераторам за високохудожні доробки, що звеличують гуманістичні ідеали. За час існування її отримав 41 письменник.