Львів приймає міжнародний форум Via Carpatia-2020

Захід триватиме 26-27 вересня, його головна мета - відновлення та збереження традиції, національне відродження культури, пошук місць української сили та їх технологічний розвиток, повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу ініціатор форуму, народний депутат Микола Княжицький.

«Via Carpatia завжди відбувається у Верховині, але оскільки зараз карантин і там всюди «червона зона», люди бояться їхати. Довго думали, чи проводити форум, але вирішили не відмовлятися, тому перенесли до Львова і зробили частково телевізійним. Цього року буде надзвичайно високого рівня інтелектуальна дискусія про місця української сили, в якій братимуть участь як відомі політики, так і суспільні, громадські діячі, журналісти», - зазначив він.

Це вже третій форум Via Carpatia. Цього року його основна тема - «Місця української сили». В рамках форуму пройдуть кілька панелей з дискусіями, презентаціями, обговоренням, поетичними читаннями. Ідеться про висвітлення кількох важливих тем, які мають провідне значення для поступу культури та розбудови громадянського суспільства: «Інституції для підтримки національного відродження»; «Як технології впливають на культуру. Електронні сервіси, роялті та прямий доступ до слухачів», «Місця сили України».

Під час форуму відбудеться вручення премії Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

Організатори форуму – «Всеукраїнський демократичний форум», Український інститут книги, Український ПЕН, Еспресо.

Як повідомлялося, Via Carpatia - щорічний міжнародний форум Центральної та Східної Європи, започаткований 2018 року. Форум складається з фестивалів, концертів, виставок, майстер-класів та інших заходів за участю українських та закордонних виконавців і учасників. Науково-практична частина містить конференцію «Коло Вінценза», де лідери думок, представники державної влади, органів місцевого самоврядування мають можливість обговорити проблеми розвитку Карпатського регіону, політичні, культурні, екологічні та інші актуальні питання.